24 सितंबर 2026 का पंचांग: गुरुवार को भगवान विष्णु की करें पूजा, होगा कल्याण
आज भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव शिव और कामदेव का शासन है.
Published : September 24, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 24 सितंबर, 2026 गुरुवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. इस त्रयोदिशी तिथि पर देवादिदेव भगवान भोलेनाथ और कामदेव का शासन होता है. इस त्रयोदिशी तिथि पर नई किताबें लिखना, कर्मकांड करना और नृत्य के लिए दिन बेहद अच्छा माना जाता है.
24 सितंबर का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2083
- मास : भाद्रपद
- पक्ष : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी
- दिन : गुरुवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष त्रयोदशी
- योग : ध्रुति
- नक्षत्र : धनिष्ठा
- करण : कौलव
- चंद्र राशि : कुंभ
- सूर्य राशि : कन्या
- सूर्योदय : 06:10:00 AM
- सूर्यास्त : 06:16:00 PM
- चंद्रोदय : 04:57 PM
- चंद्रास्त : 04:32 AM, सितम्बर 25
- राहुकाल : 13:43 से 15:14
- यमगंड : 06:10 से 07:41
आज का नक्षत्र
आज गुरुवार के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा. मकर राश में इस नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस नक्षत्र पर मंगल का शासन है. यह नक्षत्र यात्रा करने, मित्रों से मिलने और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:43 से 15:14 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.