24 अक्टूबर का पंचांग: शुक्रवार को बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग, पूजा का मिलेगा फल

कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि गृह प्रवेश और कलात्मक कार्यों के लिए शुभ है. विस्तार से जानिए.

FRIDAY 24TH OCT 2025 KA PANCHANG
शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2025 at 12:02 AM IST

हैदराबाद: आज 24 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृह प्रवेश, गृह निर्माण, कलात्मक कार्यों के लिए शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अशुभ है. इस तिथि के दिन झगड़े और मुकदमों से दूर रहना चाहिए. आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है.

24 अक्टूबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : कार्तिक
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष तृतीया
  • दिन : शुक्रवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष तृतीया
  • योग : सौभाग्य
  • नक्षत्र : अनुराधा
  • करण : तैतिल
  • चंद्र राशि : वृश्चिक
  • सूर्य राशि : तुला
  • सूर्योदय : सुबह 06:40 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:07 बजे
  • चंद्रोदय : सुबह 08.53 बजे
  • चंद्रास्त : शाम 07.13 बजे
  • राहुकाल : 10:57 से 12:23
  • यमगंड : 15:15 से 16:41

कृषि कार्य और यात्रा के लिए शुभ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में 3:20 से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह शनि और देवता मित्र देव हैं, जो 12 आदित्यों में से एक हैं. यह सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. ललित कलाओं को सीखने, दोस्ती करने, रोमांस करने, नए परिधान पहनने, विवाह, गायन और जुलूस आदि में शामिल होने के साथ कृषि कार्यों और यात्रा के लिए यह शुभ नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:57 से 12:23 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

