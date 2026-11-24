24 नवंबर 2026 का पंचांग: आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन बेहद खास, जानें शुभपहर और राहुकाल
आज कार्तिक हीने की पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है.
Published : November 24, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 24 नवंबर, 2026 मंगलवार, के दिन कार्तिक हीने की पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभ कामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. यह शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है.
24 नवंबर का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2083
- मास : मार्गशीर्ष
- पक्ष : पूर्णिमा
- दिन : मंगलवार
- तिथि : पूर्णिमा
- योग : परिध
- नक्षत्र : कृतिका
- करण : विष्टि
- चंद्र राशि : मेष
- सूर्य राशि : वृश्चिक
- सूर्योदय : 06:51:00 AM
- सूर्यास्त : 05:23:00 PM
- चंद्रोदय : 05:04 पी एम
- चंद्रास्त : चन्द्रास्त नहीं
- राहुकाल : 14:45 से 16:04
- यमगंड : 10:48 से 12:07
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेगा. मेष राशि में 26 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में दस डिग्री तक कृतिका नक्षत्र का विस्तार है. इसके देवता अग्नि हैं और इस नक्षत्र पर सूर्य ग्रह का शासन चलता है. यह मिश्रित गुणों वाला नक्षत्र है. किसी भी तरह के प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्यों के साथ, धातुओं से जुड़ा काम करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है, हालांकि किसी भी तरह की नई शुरुआत के लिए इस नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 14:45 से 16:04 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.