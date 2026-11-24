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24 नवंबर 2026 का पंचांग: आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन बेहद खास, जानें शुभपहर और राहुकाल

हैदराबाद: आज 24 नवंबर, 2026 मंगलवार, के दिन कार्तिक हीने की पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभ कामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. यह शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है.

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेगा. मेष राशि में 26 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में दस डिग्री तक कृतिका नक्षत्र का विस्तार है. इसके देवता अग्नि हैं और इस नक्षत्र पर सूर्य ग्रह का शासन चलता है. यह मिश्रित गुणों वाला नक्षत्र है. किसी भी तरह के प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्यों के साथ, धातुओं से जुड़ा काम करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है, हालांकि किसी भी तरह की नई शुरुआत के लिए इस नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 14:45 से 16:04 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.