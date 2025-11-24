ETV Bharat / spiritual

सोमवार 24 नवंबर 2025 का पंचांग: आज विनायक चतुर्थी पर बनाएं रणनीतिक योजना, होंगे सफल

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि होती है. इस वजह से शुभ कार्य से परहेज करें. विस्तार से जानें.

MONDAY 24TH NOV 2025 KA PANCHANG
सोमवार 24 नवंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 12:02 AM IST

1 Min Read
हैदराबाद: आज 24 नवंबर, 2025 सोमवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है. ये तिथि भगवान गणेश देवता द्वारा नियंत्रित होती है. विरोधियों के खिलाफ रणनीतिक योजना बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन रिक्ता तिथि होने के कारण किसी भी तरह का शुभ काम नहीं करना चाहिए. आज विनायक चतुर्थी है.

24 नवंबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : मार्गशीर्ष
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्थी
  • दिन : सोमवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्थी
  • योग : शूल
  • नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा
  • करण : वणिज
  • चंद्र राशि : धनु
  • सूर्य राशि : वृश्चिक
  • सूर्योदय : सुबह 06:58 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 05:53 बजे
  • चंद्रोदय : सुबह 10.19 बजे
  • चंद्रास्त : रात 08.34 बजे
  • राहुकाल : 08:20 से 09:42
  • यमगंड : 11:04 से 12:26

माता लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र और देवता वरुण हैं. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व. इस नक्षत्र में किसी भी बड़े काम की तैयारी करना अच्छा रहता है. इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ रहता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:20 से 09:42 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

