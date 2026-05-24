24 मई 2026 का पंचांग: रविवार की तिथि पर ज्ञान की देवी मां सरस्वती का शासन
ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पर शत्रुओं को परास्त करने की बनाएं योजना. सफल होंगे.
Published : May 24, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 24 मई, 2026 रविवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक है. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. लेकिन किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है.
24 मई का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : ज्येष्ठ
- पक्ष : शुक्ल पक्ष नवमी
- दिन : रविवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष नवमी
- योग : हर्शन
- नक्षत्र : पूर्वाफाल्गुनी
- करण : बलव
- चंद्र राशि : सिंह
- सूर्य राशि : वृषभ
- सूर्योदय : 05:25:00 AM
- सूर्यास्त : 07:11:00 PM
- चंद्रोदय : 13:03
- चंद्रास्त : 01:35, मई 25
- राहुकाल : 17:27 से 19:11
- यमगंड : 12:18 से 14:01
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार सिंह राशि में 13:20' से 26:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता भगवान शिव हैं और शासक ग्रह शुक्र है. इसे शुभ नक्षत्र माना जाता है. आज आनंद, रचनात्मकता और संबंधों में मधुरता का संकेत दे रहा है. शुक्र के प्रभाव से आकर्षण, प्रेम और सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग बनते हैं. यह शुभ नक्षत्र होने से नए कार्य, उत्सव और संबंधों के लिए अनुकूल समय माना जाएगा.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 17:27 से 19:11 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.