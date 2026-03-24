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24 मार्च 2026 का पंचांग: मंगलवार को स्कंद षष्ठी पर रखें रोहिणी व्रत, होगा लाभ

हैदराबाद: आज 24 मार्च, 2026 मंगलवार, के दिन चैत्र महीने की शुक्ल षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक हैं. जमीन-जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है. आज रोहिणी व्रत है. इस तिथि को स्कंद षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है.

विक्रम संवत : 2082

मास : चैत्र

पक्ष : शुक्ल षष्ठी

दिन : मंगलवार

तिथि : शुक्ल षष्ठी

योग : प्रीति

नक्षत्र : रोहिणी

करण : तैतिल

चंद्र राशि : वृषभ

सूर्य राशि : मीन

सूर्योदय : सुबह 06:21 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:34 बजे

चंद्रोदय : सुबह 09.48 बजे

चंद्रास्त : देर रात 12.39 (25 मार्च)

राहुकाल : 15:31 से 17:03

यमगंड : 10:56 से 12:28

स्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए शुभ है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे. रोहिणी को शुभ नक्षत्र माना जाता है. इस नक्षत्र का विस्तार वृषभ राशि में 10 से लेकर 23:20 डिग्री तक होता है. यह एक स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. इसके देवता ब्रह्मा और शासक ग्रह चंद्रमा हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित कर्मकांड, पौधरोपण, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म करने, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, स्थायी काम की इच्छा रखने वाली किसी भी कार्य के लिए यह नक्षत्र शुभ माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:31 से 17:03 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.