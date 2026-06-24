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24 जून 2026 का पंचांग: बुधवार को गजानन की शुभ पहर में करें पूजा, होगा लाभ

हैदराबाद: आज 24 जून, 2026 बुधवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के प्रमुख सेनापति वीरभद्र का नियंत्रण है. शुभ समारोह और नए भवन के उद्घाटन के लिए यह तिथि शुभ मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082 मास : ज्येष्ठ पक्ष : शुक्ल पक्ष दशमी दिन : बुधवार तिथि : शुक्ल पक्ष दशमी योग : परिध नक्षत्र : चित्रा करण : गर चंद्र राशि : तुला सूर्य राशि : मिथुन सूर्योदय : 05:23:00 AM सूर्यास्त : 07:23:00 PM चंद्रोदय : 14:41 चंद्रास्त : 01:34, जून 25 राहुकाल : 12:23 से 14:08 यमगंड : 07:08 से 08:53

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा है और नक्षत्र स्वामी मंगल है. इसकी ऊर्जा कल्पनाशक्ति को बढ़ाती है और कार्यों में नयापन लाने की प्रेरणा देती है. आज का दिन रचनात्मक कार्यों, नई योजनाओं की रूपरेखा बनाने और आत्मविश्वास के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल रहेगा. संतुलन बनाए रखते हुए किए गए प्रयास अच्छे परिणाम दे सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:23 से 14:08 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.