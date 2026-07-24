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24 जुलाई 2026 का पंचांग: शुक्रवार को क्या रहेगी ग्रह-नक्षत्रों की चाल, एक क्लिक में जानें सबकुछ

हैदराबाद: आज 24 जुलाई, 2026 शुक्रवार, के दिन आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के प्रमुख सेनापति वीरभद्र का नियंत्रण है. शुभ समारोह और नए भवन के उद्घाटन के लिए यह तिथि शुभ मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082

मास : आषाढ़

पक्ष : शुक्ल पक्ष दशमी

दिन : शुक्रवार

तिथि : शुक्ल पक्ष दशमी

योग : शुक्ल

नक्षत्र : अनुराधा

करण : गर

चंद्र राशि : वृश्चिक

सूर्य राशि : कर्क

सूर्योदय : 05:36:00 AM

सूर्यास्त : 07:18:00 PM

चंद्रोदय : 03.29 pm

चंद्रास्त : 02:03 ए एम, जुलाई 25

राहुकाल : 10:44 से 12:27

यमगंड : 15:52 से 17:35

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में 3:20 से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह शनि है और देवता मित्र देव है, जो 12 आदित्यों में से एक है. यह सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. ललित कलाओं को सीखने, दोस्ती करने, रोमांस करने, नए परिधान पहनने, विवाह, गायन और जुलूस आदि में शामिल होने के साथ कृषि कार्यों और यात्रा के लिए यह शुभ नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 10:44 से 12:27 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.