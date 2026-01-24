ETV Bharat / spiritual

24 जनवरी 2026 का पंचांग: शनिवार को स्कंद षष्ठी का शुभ संयोग, जानें राहुकाल और शुभ पहर

हैदराबाद: आज 24 जनवरी, 2026 शनिवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक हैं. जमीन-जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है. इस तिथि को स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है.

विक्रम संवत : 2082

मास : माघ

पक्ष : शुक्ल पक्ष षष्ठी

दिन : शनिवार

तिथि : शुक्ल पक्ष षष्ठी

योग : शिव

नक्षत्र : उत्तराभाद्रपदा

करण : कौलव

चंद्र राशि : मीन

सूर्य राशि : मकर

सूर्योदय : सुबह 07:14 बजे

सूर्यास्त : शाम 05:52 बजे

चंद्रोदय : सुबह 10.22 बजे

चंद्रास्त : रात 11.19 बजे

राहुकाल : 09:53 से 11:13

यमगंड : 13:53 से 15:13

शुभ कार्यों के लिए अनुकूल है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मीन राशि 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके देवता अहिर्बुध्न्य हैं, जो एक नाग देवता हैं. इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित अनुष्ठान करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, विवाह या किसी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:53 से 11:13 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.