24 फरवरी 2026 का पंचांग: मंगलवार को मासिक दुर्गाष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग

हैदराबाद: आज 24 फरवरी, 2026 मंगलवार, के दिन फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है. आज मासिक दुर्गाष्टमी है. आज त्रिपुष्कर योग के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.

विक्रम संवत : 2082

मास : फाल्गुन

पक्ष : शुक्ल पक्ष सप्तमी

दिन : मंगलवार

योग : एन्द्र

नक्षत्र : कृतिका

करण : वणिज

चंद्र राशि : वृषभ

सूर्य राशि : कुंभ

सूर्योदय : सुबह 06:52 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:17 बजे

चंद्रोदय : सुबह 10.58 बजे

चंद्रास्त : देर रात 01.40 बजे (25 फरवरी)

राहुकाल : 15:26 से 16:51

यमगंड : 11:09 से 12:34

इस नक्षत्र में नई शुरुआत से बचें

आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे. मेष राशि में 26 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में दस डिग्री तक कृतिका नक्षत्र का विस्तार है. इसके देवता अग्नि हैं और इस नक्षत्र पर सूर्य ग्रह का शासन चलता है. यह मिश्रित गुणों वाला नक्षत्र है. किसी भी तरह के प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्यों के साथ, धातुओं से जुड़ा काम करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. हालांकि किसी भी तरह की नई शुरुआत के लिए इस नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:26 से 16:51 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.