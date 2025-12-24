ETV Bharat / spiritual

24 दिसंबर 2025 का पंचांग: विघ्नेश्वर चतुर्थी पर करें गजानन की पूजा, जानें शुभ पहर और राहु काल

हैदराबाद: आज 24 दिसंबर, 2025 बुधवार, के दिन पौष महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है. ये तिथि भगवान गणेश देवता द्वारा नियंत्रित होती है. विरोधियों के खिलाफ रणनीतिक योजना बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन रिक्ता तिथि होने के कारण किसी भी तरह का शुभ काम नहीं करना चाहिए. आज विघ्नेश्वर चतुर्थी है.

विक्रम संवत : 2082

मास : पौष

पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्थी

दिन : बुधवार

योग : हर्शन

नक्षत्र : श्रवण

करण : विष्टि

चंद्र राशि : मकर

सूर्य राशि : धनु

सूर्योदय : सुबह 07:17 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:00 बजे

चंद्रोदय : सुबह 10.16 बजे

चंद्रास्त : रात 09.26 बजे

राहुकाल : 12:38 से 13:59

यमगंड : 08:37 से 09:58

यात्रा आदि के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि हैं और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. यह गतिशील तारा है, जिसमें यात्रा करने, वाहन चलाने, बागवानी करने, जुलूस में जाने, दोस्तों से मिलने, खरीदारी करने और अस्थायी प्रकृति के किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:38 से 13:59 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.