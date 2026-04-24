24 अप्रैल 2026 का पंचांग: शुक्रवार को करें पितरों की पूजा, मिलेगा आशीर्वाद
वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा का शासन. शुभ कार्यों से बचें.
Published : April 24, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 24 अप्रैल, 2026 शुक्रवार, के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर माता दुर्गा का शासन है. इस दिन पितृ पूजा की जा सकती है, लेकिन अधिकांश कार्यों के लिए अशुभ तिथि मानी जाती है.
24 अप्रैल का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : वैशाख
- पक्ष : शुक्ल पक्ष अष्टमी
- दिन : शुक्रवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष अष्टमी
- योग : शूल
- नक्षत्र : पुष्य
- करण : विष्टि
- चंद्र राशि : कर्क
- सूर्य राशि :मेष
- सूर्योदय : 05:46:00 AM
- सूर्यास्त : 06:52:00 PM
- चंद्रोदय :12:30:50
- चंद्रास्त :26:10:03
- राहुकाल : 10:41 से 12:19
- यमगंड : 15:36 से 17:14
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कर्क राशि में 3:20 से 16:40 तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता बृहस्पति है और नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि है. किसी भी शुभ कार्य के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है. इसलिए आज का दिन शुभ कार्यों और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है. नए कार्यों की शुरुआत, निवेश, पूजा-पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए समय अच्छा रह सकता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:41 से 12:19 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.