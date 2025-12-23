ETV Bharat / spiritual

23 दिसंबर 2025 का पंचांग: मंगलवार को विवाद और मुकदमेबाजी से रहें दूर, बजरंगबली की करें पूजा

हैदराबाद: आज 23 दिसंबर, 2025 मंगलवार, के दिन पौष महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृह प्रवेश, गृह निर्माण, कलात्मक कार्यों के लिए शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमे बाजी के लिए अशुभ है. इस तिथि के दिन झगड़े और मुकदमों से दूर रहना चाहिए.

विक्रम संवत : 2082 मास : पौष पक्ष : शुक्ल पक्ष तृतीया दिन : मंगलवार तिथि : शुक्ल पक्ष तृतीया योग : व्याघात नक्षत्र : उत्तराषाढा करण : गर चंद्र राशि : मकर सूर्य राशि : धनु सूर्योदय : सुबह 07:16 बजे सूर्यास्त : शाम 06:00 बजे चंद्रोदय : सुबह 09.41 बजे चंद्रास्त : रात 08.27 बजे राहुकाल : 15:19 से 16:39 यमगंड : 11:17 से 12:38

स्थायी सफलता की इच्छा वाले कार्य के लिए उपयुक्त है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य है. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, इसके देवता विश्वदेव हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, कर्मकांड, राज्याभिषेक, भूमि खरीदना, मेधावी कर्म, बीज बोना, देवताओं की पूजा, मंदिर का निर्माण, विवाह, या स्थायी सफलता चाहने वाले कोई भी काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:19 से 16:39 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.