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23 सितंबर 2026 का पंचांग: बुधवार को प्रथम पूज्यनीय भगवान गणेश की करें आराधना, मिलेगा फल

हैदराबाद: आज 23 सितंबर, 2026 बुधवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है. भगवान विष्णु के द्वारा इस तिथि का नियंत्रण होता है. नई योजना बनाने और रणनीति विकसित करने, धन दान करने और उपवास करने के लिए अच्छा दिन माना जाता है.

विक्रम संवत : 2083

मास : भाद्रपद

पक्ष : शुकल पक्ष द्वादशी

दिन : बुधवार

तिथि : शुकल पक्ष द्वादशी

योग : सुकर्म

नक्षत्र : श्रवण

करण : बव

चंद्र राशि : मकर

सूर्य राशि : कन्या

सूर्योदय : 06:09:00 AM

सूर्यास्त : 06:17:00 PM

चंद्रोदय : 04:26 PM

चंद्रास्त : 03:35 AM, सितम्बर 24

राहुकाल : 12:13 से 13:44

यमगंड : 07:40 से 09:11

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि है और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. यह गतिशील तारा है, जिसमें यात्रा करने, वाहन चलाने, बागवानी करने, जुलूस में जाने, दोस्तों से मिलने, खरीदारी करने और अस्थायी प्रकृति केेे किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:13 से 13:44 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.