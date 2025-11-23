ETV Bharat / spiritual

रविवार 23 नवंबर 2025 का पंचांग: तिथि पर मां गौरी और शिव का अधिकार, झगड़े और मुकदमों से रहें दूर

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि गृह निर्माण और कलात्मक कार्यों के लिए अच्छी है. जानिए विस्तार से.

SUNDAY 23RD NOV 2025 KA PANCHANG
रविवार 23 नवंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 23 नवंबर, 2025 रविवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृह प्रवेश, गृह निर्माण और कलात्मक कार्यों के लिए शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अशुभ है. इस तिथि के दिन झगड़े और मुकदमों से दूर रहना चाहिए.

23 नवंबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : मार्गशीर्ष
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष तृतीया
  4. दिन : रविवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष तृतीया
  6. योग : धृति
  7. नक्षत्र : मूल
  8. करण : तैतिल
  9. चंद्र राशि : धनु
  10. सूर्य राशि : वृश्चिक
  11. सूर्योदय : सुबह 06:57 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 05:53 बजे
  13. चंद्रोदय : सुबह 09.31 बजे
  14. चंद्रास्त : रात 07.37 बजे
  15. राहुकाल : 16:31 से 17:53
  16. यमगंड : 12:25 से 13:47

इस नक्षत्र में शुभ कार्यों से बचें
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋृति और शासक ग्रह केतु हैं. यह बिल्कुल भी शुभ नक्षत्र नहीं है. किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस नक्षत्र में टालना चाहिए. हालांकि, खंडहर तोड़ने का काम, अलगाव या तांत्रिक कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 16:31 से 17:53 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 23 नवंबर 2025 का पंचांग
रविवार 23 नवंबर 2025 का पंचांग
TODAY 23RD NOV 2025 KA PANCHANG
SUNDAY 23RD NOV 2025 KA PANCHANG
AAJ 23RD NOV 2025 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.