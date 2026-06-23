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23 जून 2026 का पंचांग: मंगलवार को शुभ कार्यों से बनाएं दूरी, तिथि शुभ नहीं

हैदराबाद: आज 23 जून, 2026 मंगलवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक है. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. लेकिन किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082

मास : ज्येष्ठ

पक्ष : शुक्ल पक्ष नवमी

दिन : मंगलवार

तिथि : शुक्ल पक्ष नवमी

योग : वरियान

नक्षत्र : हस्त

करण : कौलव

चंद्र राशि : कन्या

सूर्य राशि : मिथुन

सूर्योदय : 05:23:00 AM

सूर्यास्त : 07:23:00 PM

चंद्रोदय : 13:46

चंद्रास्त : 01:04, जून 24

राहुकाल : 15:53 से 17:38

यमगंड : 10:38 से 12:23

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 10:00 से लेकर 23:20 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके देवता सूर्य और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है. इसकी ऊर्जा आपको अपने प्रयासों को सही दिशा देने, योजनाओं को व्यवस्थित करने और व्यावहारिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है. आज का दिन नए कार्यों की योजना बनाने, रचनात्मक गतिविधियों में सफलता पाने और अपने कार्यक्षेत्र में दक्षता दिखाने के लिए अनुकूल रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:53 से 17:38 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.