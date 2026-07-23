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23 जुलाई 2026 का पंचांग: गुरुवार को यात्रा करने से बचें, संभलकर बिताएं दिन

आज आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक है.

THURSDAY 23RD JULY 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 23 जुलाई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 23 जुलाई, 2026 गुरुवार, के दिन आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक है. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. लेकिन किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है.

23 जुलाई का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : आषाढ़
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष नवमी
  4. दिन : गुरुवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष नवमी
  6. योग : शुभ
  7. नक्षत्र : विशाखा
  8. करण : कौलव
  9. चंद्र राशि : तुला
  10. सूर्य राशि : कर्क
  11. सूर्योदय : 05:36:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:19:00 PM
  13. चंद्रोदय : 02:35 PM
  14. चंद्रास्त : 01:18 AM, जुलाई 24
  15. राहुकाल : 14:10 से 15:53
  16. यमगंड : 05:36 से 07:19

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3:20 डिग्री वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बृहस्पति है, देवता सतराग्नि हैं - जिसे इन्द्राग्नि भी कहा जाता है. यह मिश्रित प्रकृति का नक्षत्र है. नियमित कर्तव्यों के पालन के लिए, किसी की पेशेवर जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए, घरेलू काम और दिन-प्रतिदिन के महत्व की किसी भी गतिविधि के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 14:10 से 15:53 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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