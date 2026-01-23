23 जनवरी 2026 का पंचांग: वसंत पंचमी तिथि की रक्षक हैं मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, जानें शुभ पहर
माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सभी तरह के कार्यों के लिए शुभ है. दिन का फायदा उठाएं.
Published : January 23, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 23 जनवरी, 2026 शुक्रवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है. माता ललिता त्रिपुर सुंदरी इस तिथि की रक्षक हैं. यह तिथि सभी तरह के शुभ काम के लिए अच्छी मानी जाती है. आज वसंत पंचमी है.
23 जनवरी का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : माघ
- पक्ष : शुक्ल पक्ष पंचमी
- दिन : शुक्रवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष पंचमी
- योग : परिध
- नक्षत्र : पूर्वभाद्रपदा
- करण : बव
- चंद्र राशि : कुंभ
- सूर्य राशि : मकर
- सूर्योदय : सुबह 07:14 बजे
- सूर्यास्त : शाम 05:51 बजे
- चंद्रोदय : सुबह 09.52 बजे
- चंद्रास्त : रात 10.18 बजे
- राहुकाल : 11:13 से 12:33
- यमगंड : 15:12 से 16:32
शु्भ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे. इस नक्षत्र का विस्तार कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 3:20 डिग्री मीन राशि तक है. इसके देवता रुद्र और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति हैं. लड़ाई, छल और संघर्ष या शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने, कीटनाशक छिड़कने, आगजनी, कचरा जलाने, विनाश के कार्य या क्रूरता के कार्यों के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है. लेकिन शुभ कार्यों के लिए ये नक्षत्र अनुकूल नहीं है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 11:13 से 12:33 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.