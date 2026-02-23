23 फरवरी 2026 का पंचांग: सोमवार को मासिक कार्तिगई तिथि के शासक भगवान मुरुगन, दिन बेहद शुभ
फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जमीन-जायदाद खरीदने के लिए शुभ है. राहुकाल से बचकर रहें.
Published : February 23, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 23 फरवरी, 2026 सोमवार, के दिन फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक हैं. जमीन-जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है. आज मासिक कार्तिगई है
23 फरवरी का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : फाल्गुन
- पक्ष : शुक्ल पक्ष षष्ठी
- दिन : सोमवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष षष्ठी
- योग : ब्रह्म
- नक्षत्र : भरणी
- करण : तैतिल
- चंद्र राशि : मेष
- सूर्य राशि : कुंभ राशि
- सूर्योदय : सुबह 06:53 बजे
- सूर्यास्त : शाम 06:16 बजे
- चंद्रोदय : सुबह 10.11 बजे
- चंद्रास्त : देर रात 12.31 बजे (24 फरवरी)
- राहुकाल : 08:18 से 09:44
- यमगंड : 11:09 से 12:34
शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में रहेंगे. मेष राशि में 13:20 से 26:40 तक इसका विस्तार होता है. इस नक्षत्र के देवता यम और शुक्र इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं. ये नक्षत्र उग्र और क्रूर स्वभाव का होता है. माना जाता है कि इस नक्षत्र में क्रूर कार्य, कुआं खोदना, कृषि संबंधी काम, दवाई बनाने, आग से कोई वस्तु बनाने आदि के कार्य करना उपयुक्त माना जाता है. इस नक्षत्र में किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए. हथियार संबंधी काम, पेड़ काटने या प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए इस नक्षत्र में कार्य करना अच्छा रहता है. शुभ कार्यों के लिए यह नक्षत्र अनुकूल नहीं है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:18 से 09:44 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.