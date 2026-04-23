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23 अप्रैल 2026 का पंचांग: गुरुवार को राहुकाल से बचकर रहें, इस समय करें शुभ कार्य

वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि पर सूर्यदेव का शासन है. शुभ कार्यों के लिए दिन अच्छा है.

THURSDAY 23RD APRIL 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 23 अप्रैल 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 23, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 23 अप्रैल, 2026 गुरुवार, के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.

23 अप्रैल का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : वैशाख
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष सप्तमी
  • दिन : गुरुवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष सप्तमी
  • योग : सुकर्म
  • नक्षत्र : पुनर्वसु
  • करण : गर
  • चंद्र राशि : मिथुन
  • सूर्य राशि :मेष
  • सूर्योदय : 05:47:00 AM
  • सूर्यास्त : 06:52:00 PM
  • चंद्रोदय :11:26:00
  • चंद्रास्त :25:26:15
  • राहुकाल : 13:57 से 15:35
  • यमगंड : 05:47 से 07:25

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 20:00 से लेकर कर्क राशि के 3:20 तक फैला हुआ है. इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं. इसलिए आज का दिन नए अवसरों और सकारात्मक शुरुआत के संकेत दे सकता है. अधूरे कार्यों को पूरा करने और नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रह सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:57 से 15:35 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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