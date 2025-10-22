ETV Bharat / spiritual

22 अक्टूबर 2025 का पंचांग: आज करें गोवर्धन पूजा, तिथि पर कुबेर और ब्रह्मा जी का अधिकार

कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर शुभ कार्य और यात्रा करने से परहेज करना चाहिए. विस्तार से पढ़ें.

WEDNESDAY 22ND OCTOBER KA PANCHANG
बुधवार 22 अक्टूबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 12:03 AM IST

1 Min Read
हैदराबाद: आज 22 अक्टूबर, 2025 बुधवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता है. यह तिथि नई परियोजनाओं की प्लानिंग करने और उन्हें विकसित करने के लिए अच्छी मानी जाती है. यह किसी भी शुभ कार्य या यात्रा के लिए अशुभ होती है. आज गोवर्धन पूजा है.

22 अक्टूबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : कार्तिक
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
  • दिन : बुधवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
  • योग : प्रीति
  • नक्षत्र : स्वाति
  • करण : चतुष्पाद
  • चंद्र राशि : तुला
  • सूर्य राशि : तुला
  • सूर्योदय : सुबह 06:39 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:08 बजे
  • चंद्रोदय : सुबह 07.01 बजे
  • चंद्रास्त : शाम 06.00 बजे
  • राहुकाल : 12:23 से 13:50
  • यमगंड : 08:05 से 09:31

अस्थायी प्रकृति वाले कार्यों के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसका शासक ग्रह राहु है और देवता वायु. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:23 से 13:50 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

