ETV Bharat / spiritual

22 दिसंबर 2025 का पंचांग: देवताओं की स्थापना के लिए शुभ है आज की तिथि, करें चंद्र दर्शन

पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर किसी भी तरह के तकरार या विवाद से बचें.

MONDAY 22ND DEC 2025 KA PANCHANG
सोमवार 22 दिसंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 12:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 22 दिसंबर, 2025 सोमवार, के दिन पौष महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है. इसके देवता विवादेव होते हैं. इस दिन चंद्रमा का दर्शन शुभ माना जाता है. शादी, वेडिंग रिंग की खरीदी और देवताओं की स्थापना के लिए यह तिथि शुभ होती है. किसी भी तरह के तकरार या विवाद के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है.

22 दिसंबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : पौष
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष द्वितीया
  • दिन : सोमवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष द्वितीया
  • योग : ध्रुव
  • नक्षत्र : उत्तराषाढा
  • करण : कौलव
  • चंद्र राशि : धनु
  • सूर्य राशि : धनु
  • सूर्योदय : सुबह 07:16 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 05:59 बजे
  • चंद्रोदय : सुबह 09.01 बजे
  • चंद्रास्त : शाम 07.28 बजे
  • राहुकाल : 08:36 से 09:57
  • यमगंड : 11:17 से 12:37

विवाह या स्थायी सफलता वाले कार्य के लिए शुभ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, इसके देवता विश्वदेव हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, कर्मकांड, राज्याभिषेक, भूमि खरीदना, मेधावी कर्म, बीज बोना, देवताओं की पूजा, मंदिर का निर्माण, विवाह या स्थायी सफलता चाहने वाले कोई भी काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:36 से 09:57 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 22 दिसंबर 2025 का पंचांग
सोमवार 22 दिसंबर 2025 का पंचांग
TODAY 22ND DEC 2025 KA PANCHANG
MONDAY 22ND DEC 2025 KA PANCHANG
AAJ 22TH DEC 2025 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.