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22 सितंबर 2026 का पंचांग: आज धन संबंधी कार्यों के लिए दिन बेहद खास, करें शुभपहर में पूजा

आज भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु है.

TUESDAY 22ND SEPTEMBER 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 22 सितंबर 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 22 सितंबर, 2026 मंगलवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु है. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है.

22 सितंबर का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2083
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष एकादशी
  4. दिन : मंगलवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष एकादशी
  6. योग : अतिगंड
  7. नक्षत्र : उत्तराषाढा
  8. करण : वणिज
  9. चंद्र राशि : मकर
  10. सूर्य राशि : कन्या
  11. सूर्योदय : 06:09:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:18:00 PM
  13. चंद्रोदय : 03:53 PM
  14. चंद्रास्त : 02:36 ए एम, सितम्बर 23
  15. राहुकाल : 15:16 से 16:47
  16. यमगंड : 10:42 से 12:14

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य है. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, इसके देवता विश्वदेव है. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, कर्मकांड, राज्याभिषेक, भूमि खरीदना, मेधावी कर्म, बीज बोना, देवताओं की पूजा, मंदिर का निर्माण, विवाह, या स्थायी सफलता चाहने वाले कोई भी काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:16 से 16:47 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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