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22 नवंबर 2026 का पंचांग: रविवार को सूर्यदेव को दें अर्घ्य, मिलेगी कृपा

हैदराबाद: आज 22 नवंबर, 2026 रविवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. इस त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव और कामदेव का शासन होता है. नई किताबें लिखने, कर्मकांड और नृत्य के लिए यह अच्छा दिन माना जाता है.

आज का नक्षत्र

आज रविवार के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेगा. यह रेवती नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकरद 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इस रेवती नक्षत्र का शासक ग्रह बुध है. देवता पूषा है. यह कोमल और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. इस नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के काम के साथ व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 16:04 से 17:24 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.