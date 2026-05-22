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22 मई 2026 का पंचांग: शुक्रवार को जमीन से संबंधित कार्यों को निपटाएं, दिन बेहद शुभ

शुक्रवार 22 मई 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 22 मई, 2026 शुक्रवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक है. जमीन-जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है.

चंद्र राशि : कर्क

सूर्य राशि : वृषभ

सूर्योदय : 05:26:00 AM

सूर्यास्त : 07:10:00 PM

चंद्रोदय : 11:01

चंद्रास्त : 00:32, मई 23

राहुकाल : 10:35 से 12:18

यमगंड : 15:44 से 17:27

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेगा. कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र का विस्तार 16:40 से 30 डिग्री तक है. इसके देवता सर्प हैं और नक्षत्र स्वामी बुध है. इस नक्षत्र को अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है. आज मानसिक उलझन और संवेदनशीलता का संकेत दे रहा है. बुध के प्रभाव से सोच सक्रिय रहेगी, लेकिन भ्रम और शंका की स्थिति भी बन सकती है. यह नक्षत्र अशुभ माना जाता है, इसलिए विवादों से बचना और महत्वपूर्ण निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 10:35 से 12:18 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.