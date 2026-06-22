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22 जून 2026 का पंचांग: सोमवार को करें पितरों की पूजा, मिलेगा आर्शीवाद

हैदराबाद: आज 22 जून, 2026 सोमवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर माता दुर्गा का शासन है. इस दिन पितृ पूजा की जा सकती है, लेकिन अधिकांश कार्यों के लिए अशुभ तिथि मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082 मास : ज्येष्ठ पक्ष : शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन : सोमवार तिथि : शुक्ल पक्ष अष्टमी योग : व्यतिपात नक्षत्र : उत्तराफाल्गुनी करण : बव चंद्र राशि : कन्या सूर्य राशि : मिथुन सूर्योदय : 05:22:00 AM सूर्यास्त : 07:23:00 PM चंद्रोदय : 12:48 चंद्रास्त : 00:33, जून 23 राहुकाल : 07:07 से 08:52 यमगंड : 10:38 से 12:23

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र सिंह राशि में 26:40 से लेकर कन्या राशि में 10 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता अर्यम और नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र सहयोग, स्थायित्व, जिम्मेदारी और दीर्घकालिक संबंधों का प्रतीक है. इसकी ऊर्जा योजनाओं को मजबूती देने, रिश्तों में विश्वास बढ़ाने और भविष्य के लिए ठोस आधार तैयार करने में सहायक होती है. आज का दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने, साझेदारी से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए अनुकूल रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:07 से 08:52 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.