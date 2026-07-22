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22 जुलाई 2026 का पंचांग: बुधवार को शत्रुओं को परास्त करने की बनाएं योजना, होंगे सफल

आज आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक है.

WEDNESDAY 22ND JULY 2026 KA PANCHANG
बुधवार 22 जुलाई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 22 जुलाई, 2026 बुधवार, के दिन आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक है. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. लेकिन किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है.

22 जुलाई का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : आषाढ़
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष नवमी
  • दिन : बुधवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष नवमी
  • योग : साध्य
  • नक्षत्र : स्वाति
  • करण : बलव
  • चंद्र राशि : तुला
  • सूर्य राशि : कर्क
  • सूर्योदय : 05:35:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:19:00 PM
  • चंद्रोदय : 01:40 PM
  • चंद्रास्त : 12:39 AM, जुलाई 23
  • राहुकाल : 12:27 से 14:10
  • यमगंड : 07:18 से 09:01

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसका शासक ग्रह राहु है और देवता वायु. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:27 से 14:10 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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