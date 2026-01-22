ETV Bharat / spiritual

22 जनवरी 2026 का पंचांग: गुरुवार को रिक्ता तिथि के चलते शुभ कार्यों से बचें

हैदराबाद: आज 22 जनवरी, 2026 गुरुवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है. ये तिथि भगवान गणेश देवता द्वारा नियंत्रित होती है. विरोधियों के खिलाफ रणनीतिक योजना बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन रिक्ता तिथि होने के कारण किसी भी तरह का शुभ काम नहीं करना चाहिए. आज गणेश जयंती भी है.

विक्रम संवत : 2082

मास : माघ

पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्थी

दिन : गुरुवार

तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्थी

योग : वरियान

नक्षत्र : शतभिषा

करण : वणिज

चंद्र राशि : कुंभ

सूर्य राशि : मकर

सूर्योदय : सुबह 07:15 बजे

सूर्यास्त : शाम 05:51 बजे

चंद्रोदय : सुबह 09.22 बजे

चंद्रास्त : रात 09.19 बजे

राहुकाल : 13:52 से 15:12

यमगंड : 07:15 से 08:34

यात्रा के लिए शुभ है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है. हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 13:52 से 15:12 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.