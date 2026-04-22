22 अप्रैल 2026 का पंचांग: बुधवार को गणपति की करें आराधना, निर्विघ्न पूरे होंगे काम
वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि बेहद शुभ मानी जाती है. राहुकाल से बचकर रहें.
Published : April 22, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 22 अप्रैल, 2026 बुधवार, के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक है. जमीन-जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है.
22 अप्रैल का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : वैशाख
- पक्ष : शुक्ल पक्ष षष्ठी
- दिन : बुधवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष षष्ठी
- योग : अतिगंड
- नक्षत्र : आर्द्रा
- करण : कौलव
- चंद्र राशि : मिथुन
- सूर्य राशि :मेष
- सूर्योदय : 05:48:00 AM
- सूर्यास्त : 06:51:00 PM
- चंद्रोदय :10:19:14
- चंद्रास्त :24:35:08
- राहुकाल : 12:20 से 13:58
- यमगंड : 07:26 से 09:04
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है. इसलिए आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव और अचानक परिवर्तन की स्थिति बन सकती है. महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक रहेगा.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:20 से 13:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.