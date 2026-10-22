22 अक्टूबर 2026 का पंचांग: बृहस्पतिवार का नक्षत्र इन कार्यों के लिए शुभ, डालें एक नजर
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा.
Published : October 22, 2026 at 12:04 AM IST
हैदराबाद : आज 22 अक्टूबर, 2026 गुरुवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु है. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है.
22 अक्टूबर का पंचांग :
विक्रम संवत : 2083
मास : आश्विन
पक्ष : शुक्ल पक्ष एकादशी
दिन : गुरुवार
तिथि : शुक्ल पक्ष एकादशी
योग : व्रुद्धी
नक्षत्र : शतभिषा
करण : विष्टि
चंद्र राशि : कुंभ
सूर्य राशि : तुला
सूर्योदय : 06:26:00 AM
सूर्यास्त : 05:44:00 PM
चंद्रोदय : 3:25 पी एम
चंद्रास्त : 03:17 ए एम, अक्टूबर 23
राहुकाल : 13:30 से 14:55
यमगंड : 06:26 से 07:51
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु है. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है. हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:30 से 14:55 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.