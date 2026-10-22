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22 अक्टूबर 2026 का पंचांग: बृहस्पतिवार का नक्षत्र इन कार्यों के लिए शुभ, डालें एक नजर

22 अक्टूबर 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद : आज 22 अक्टूबर, 2026 गुरुवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है. इस तिथि के रक्षक भगवान विष्णु है. विवाह समारोह के साथ स्वनियंत्रण और उपवास के लिए यह तिथि अच्छी है. साथ ही धन प्रदायक गतिविधियों की ऊर्जा के साथ खुद को संलग्न करने के लिए भी यह तिथि अच्छी है.

22 अक्टूबर का पंचांग :

विक्रम संवत : 2083 मास : आश्विन पक्ष : शुक्ल पक्ष एकादशी दिन : गुरुवार तिथि : शुक्ल पक्ष एकादशी योग : व्रुद्धी नक्षत्र : शतभिषा करण : विष्टि चंद्र राशि : कुंभ