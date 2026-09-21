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21 सितंबर 2026 का पंचांग: सोमवार का दिन शुभ समारोह और उद्घाटन के लिए अच्छा है

हैदराबाद: आज 21 सितंबर, 2026 सोमवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के प्रमुख सेनापति वीरभद्र का नियंत्रण है. शुभ समारोह और नए भवन के उद्घाटन के लिए यह तिथि शुभ मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2083

मास : भाद्रपद

पक्ष : शुक्ल पक्ष दशमी

दिन : सोमवार

तिथि : शुक्ल पक्ष दशमी

योग : शोभन

नक्षत्र : उत्तराषाढा

करण : तैतिल

चंद्र राशि : धनु

सूर्य राशि : कन्या

सूर्योदय : 06:08:00 AM

सूर्यास्त : 06:19:00 PM

चंद्रोदय : 03:16 PM

चंद्रास्त : 01:39 AM, सितम्बर 22

राहुकाल : 07:40 से 09:11

यमगंड : 10:42 से 12:14

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और उत्तराषाढा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य है. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, इसके देवता विश्वदेव है. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, कर्मकांड, राज्याभिषेक, भूमि खरीदना, मेधावी कर्म, बीज बोना, देवताओं की पूजा, मंदिर का निर्माण, विवाह, या स्थायी सफलता चाहने वाले कोई भी काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:40 से 09:11 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.