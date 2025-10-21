ETV Bharat / spiritual

21 अक्टूबर 2025 का पंचांग: मंगलवार को ना करें कोई नई शुरुआत, नहीं मिलेंगे शुभ परिणाम

कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या, नई शुरुआत के लिए करें चंद्रोदय की परीक्षा

TUESDAY 21ST OCT 2025 KA PANCHANG
मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 का पंचांग
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2025

2 Min Read
हैदराबाद: आज 21 अक्टूबर, 2025 मंगलवार, के दिन कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें. आज दर्श अमावस्या या यूं कहें कार्तिक अमावस्या भी है.

21 अक्टूबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : कार्तिक
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष अमावस्या
  4. दिन : मंगलवार
  5. तिथि : अमावस्या
  6. योग : विष्कुंभ
  7. नक्षत्र : चित्रा
  8. करण : नाग
  9. चंद्र राशि : कन्या
  10. सूर्य राशि : तुला
  11. सूर्योदय : सुबह 06:38 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:09 बजे
  13. चंद्रोदय : चंद्रोदय नहीं
  14. चंद्रास्त : शाम 05.29 बजे
  15. राहुकाल : 15:16 से 16:43
  16. यमगंड : 10:57 से 12:24

यात्रा के लिए अच्छा है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा और नक्षत्र स्वामी मंगल हैं. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह की दोस्ती की शुरुआत करने, कामुक संबंधों के साथ, ललित कला आदि सीखने और यात्रा करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:16 से 16:43 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

