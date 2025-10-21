ETV Bharat / spiritual

21 अक्टूबर 2025 का पंचांग: मंगलवार को ना करें कोई नई शुरुआत, नहीं मिलेंगे शुभ परिणाम

मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 21 अक्टूबर, 2025 मंगलवार, के दिन कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें. आज दर्श अमावस्या या यूं कहें कार्तिक अमावस्या भी है. 21 अक्टूबर का पंचांग