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21 मई 2026 का पंचांग: गुरुवार को शुभ पहर में करें शुभ कार्य, होंगे सफल

ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि पर माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का नियंत्रण होता है.

THURSDAY 21ST MAY 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 21 मई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 21 मई, 2026 गुरुवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है. माता ललिता त्रिपुर सुंदरी इस तिथि की रक्षक है. यह तिथि सभी तरह के शुभ काम के लिए अच्छी मानी जाती है.

21 मई का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : ज्येष्ठ
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष पंचमी
  • दिन : गुरुवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष पंचमी
  • योग : गंड
  • नक्षत्र : पुष्य
  • करण : बलव
  • चंद्र राशि : कर्क
  • सूर्य राशि : वृषभ
  • सूर्योदय : 05:26:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:09:00 PM
  • चंद्रोदय : 09:53
  • चंद्रास्त : 23:54
  • राहुकाल : 14:00 से 15:43
  • यमगंड : 05:26 से 07:09

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कर्क राशि में 3:20 से 16:40 तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता बृहस्पति है और नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि है. किसी भी शुभ कार्य के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है. पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर आज अत्यंत शुभ और मंगलकारी संकेत दे रहा है. शनि के प्रभाव से धैर्य और स्थिरता के साथ कार्यों में सफलता मिलने के योग बनते हैं. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से ज्ञान, समृद्धि और शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए यह समय सर्वोत्तम माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 14:00 से 15:43 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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