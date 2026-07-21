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21 जुलाई 2026 का पंचांग: मंगलवार को बजरंगबली की पूजा से बनेंगे बिगड़े काम

आज आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर माता दुर्गा का शासन है.

TUESDAY 21ST JULY 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 21 जुलाई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 21 जुलाई, 2026 मंगलवार, के दिन आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर माता दुर्गा का शासन है. इस दिन पितृ पूजा की जा सकती है, लेकिन अधिकांश कार्यों के लिए अशुभ तिथि मानी जाती है.

21 जुलाई का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : आषाढ़
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष अष्टमी
  4. दिन : मंगलवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष अष्टमी
  6. योग : सिद्धि
  7. नक्षत्र : चित्रा
  8. करण : विष्टि
  9. चंद्र राशि : कन्या
  10. सूर्य राशि : कर्क
  11. सूर्योदय : 05:35:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:19:00 PM
  13. चंद्रोदय : 12:45 PM
  14. चंद्रास्त : 12:03 AM, जुलाई 22
  15. राहुकाल : 15:53 से 17:36
  16. यमगंड : 10:44 से 12:27

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा है और नक्षत्र स्वामी मंगल है. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह की दोस्ती की शुरुआत करने, कामुक संबंधों के साथ, ललित कला आदि सीखने और यात्रा करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:53 से 17:36 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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