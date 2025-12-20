ETV Bharat / spiritual

21 दिसंबर 2025 का पंचांग: साल के सबसे छोटे दिन बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ कार्य में करें पूजा

रविवार 21 दिसंबर 2025 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 21 दिसंबर, 2025 रविवार, के दिन पौष महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता हैं. यह तिथि नई परियोजनाओं के लिए प्लानिंग करने और उन्हें विकसित करने के लिए अच्छी मानी जाती है. यह किसी भी शुभ कार्य या यात्रा के लिए अशुभ होती है. प्रतिपदा तिथि सुबह 9.10 बजे तक ही है. आज चंद्र दर्शन है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है. यह साल का सबसे छोटा दिन होता है. 21 दिसंबर का पंचांग