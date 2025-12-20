21 दिसंबर 2025 का पंचांग: साल के सबसे छोटे दिन बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ कार्य में करें पूजा
पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर शुभ कार्यों और यात्रा से परहेज करें.
Published : December 20, 2025 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 21 दिसंबर, 2025 रविवार, के दिन पौष महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता हैं. यह तिथि नई परियोजनाओं के लिए प्लानिंग करने और उन्हें विकसित करने के लिए अच्छी मानी जाती है. यह किसी भी शुभ कार्य या यात्रा के लिए अशुभ होती है. प्रतिपदा तिथि सुबह 9.10 बजे तक ही है. आज चंद्र दर्शन है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है. यह साल का सबसे छोटा दिन होता है.
21 दिसंबर का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : पौष
- पक्ष : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
- दिन : रविवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
- योग : वृद्धि
- नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा
- करण : नाग
- चंद्र राशि : धनु
- सूर्य राशि : धनु
- सूर्योदय : सुबह 07:15 बजे
- सूर्यास्त : शाम 05:59 बजे
- चंद्रोदय : सुबह 08.17 बजे
- चंद्रास्त : शाम 06.29 बजे
- राहुकाल : 16:38 से 17:59
- यमगंड : 12:37 से 13:57
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र है और देवता वरुण है. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व. इस नक्षत्र में किसी भी बड़े काम की तैयारी करना अच्छा रहता है. इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ रहता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 16:38 से 17:59 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.