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21 अगस्त 2026 का पंचांग: शुक्रवार को शुभ कार्यों से बनाएं दूरी, शुभ पहर में करें मां लक्ष्मी की पूजा

आज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक है.

FRIDAY 21ST AUGUST 2026 KA PANCHANG
शुक्रवार 21 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By IANS

Published : August 21, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद : आज 21 अगस्त, 2026 शुक्रवार, के दिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक है. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है, लेकिन किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है.

21 अगस्त का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : श्रावण
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष नवमी
  4. दिन : शुक्रवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष नवमी
  6. योग : वैद्रुति
  7. नक्षत्र : अनुराधा
  8. करण : बलव
  9. चंद्र राशि : वृश्चिक
  10. सूर्य राशि : सिंह
  11. सूर्योदय : 05:52:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:55:00 PM
  13. चंद्रोदय : 02:12 PM
  14. चंद्रास्त : 12:10 AM, अगस्त 22
  15. राहुकाल : 10:46 से 12:24
  16. यमगंड : 15:40 से 17:18

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में 3:20 से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह शनि है और देवता मित्र देव है, जो 12 आदित्यों में से एक है. यह सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. ललित कलाओं को सीखने, दोस्ती करने, रोमांस करने, नए परिधान पहनने, विवाह, गायन और जुलूस आदि में शामिल होने के साथ कृषि कार्यों और यात्रा के लिए यह शुभ नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:46 से 12:24 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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