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21 अप्रैल 2026 का पंचांग: मंगलवार को शुभ पहर में करें बजरंगबली की पूजा, होगा लाभ

वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुभ कार्यों के लिए अच्छी मानी जाती है. विस्तार से पढ़ें.

TUESDAY 21ST APRIL 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 21 अप्रैल 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 21 अप्रैल, 2026 मंगलवार, के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है. माता ललिता त्रिपुर सुंदरी इस तिथि की रक्षक है. यह तिथि सभी तरह के शुभ काम के लिए अच्छी मानी जाती है.

21 अप्रैल का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : वैशाख
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष पंचमी
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष पंचमी
  • योग : शोभन
  • नक्षत्र : मृगशीर्ष
  • करण : बव
  • चंद्र राशि : वृषभ
  • सूर्य राशि :मेष
  • सूर्योदय : 05:49:00 AM
  • सूर्यास्त : 06:50:00 PM
  • चंद्रोदय :09:13:39
  • चंद्रास्त :23:35:54
  • राहुकाल : 15:35 से 17:13
  • यमगंड : 10:42 से 12:20

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा है और इसके शासक ग्रह मंगल है. इसलिए आज का दिन जिज्ञासा, नए विचारों और खोज की भावना को बढ़ाने वाला रह सकता है. नई योजनाओं पर चर्चा करने, यात्रा की योजना बनाने और लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए समय अनुकूल रह सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:35 से 17:13 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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