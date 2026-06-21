21 जून 2026 का पंचांग: रविवार को राहुकाल से बचकर रहें, शुभपहर का रखें ध्यान
आज ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. तिथि पर भगवान सूर्य का शासन होता है.
Published : June 21, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 21 जून, 2026 रविवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.
21 जून का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : ज्येष्ठ
- पक्ष : शुक्ल पक्ष सप्तमी
- दिन : रविवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष सप्तमी
- योग : सिद्धि
- नक्षत्र : पूर्वाफाल्गुनी
- करण : वणिज
- चंद्र राशि : सिंह
- सूर्य राशि : मिथुन
- सूर्योदय : 05:22:00 AM
- सूर्यास्त : 07:23:00 PM
- चंद्रोदय : 11:51
- चंद्रास्त : 00:04, जून 22
- राहुकाल : 17:38 से 19:23
- यमगंड : 12:22 से 14:08
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार सिंह राशि में 13:20' से 26:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता भगवान शिव हैं और शासक ग्रह शुक्र है. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र आनंद, रचनात्मकता, सौंदर्य, प्रेम और आराम का प्रतीक माना जाता है. इसकी ऊर्जा जीवन में प्रसन्नता, आकर्षण और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देती है. आज का दिन रचनात्मक कार्यों, रिश्तों को मजबूत बनाने, नई योजनाओं पर विचार करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए अनुकूल रहेगा.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 17:38 से 19:23 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.