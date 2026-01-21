21 जनवरी 2026 का पंचांग: बुधवार को झगड़े और मुकदमे से रहें दूर, जानें शुभपहर और राहुकाल
माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि गृह प्रवेश और गृह निर्माण के लिए बेहद शुभ है. विस्तार से जानें.
Published : January 21, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 21 जनवरी, 2026 बुधवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृह प्रवेश, गृह निर्माण, कलात्मक कार्यों के लिए शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अशुभ है. इस तिथि के दिन झगड़े और मुकदमों से दूर रहना चाहिए.
21 जनवरी का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : माघ
- पक्ष : शुक्ल पक्ष तृतीया
- दिन : बुधवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष तृतीया
- योग : व्यतिपात
- नक्षत्र : धनिष्ठा
- करण : तैतिल
- चंद्र राशि : कुंभ
- सूर्य राशि : मकर
- सूर्योदय : सुबह 07:15 बजे
- सूर्यास्त : शाम 05:50 बजे
- चंद्रोदय : सुबह 08.51 बजे
- चंद्रास्त : रात 08.20 बजे
- राहुकाल : 12:32 से 13:52
- यमगंड : 08:34 से 09:54
आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे. मकर राशि में इस नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस नक्षत्र पर मंगल का शासन है. यह नक्षत्र यात्रा करने, मित्रों से मिलने और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:32 से 13:52 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.