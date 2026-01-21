ETV Bharat / spiritual

21 जनवरी 2026 का पंचांग: बुधवार को झगड़े और मुकदमे से रहें दूर, जानें शुभपहर और राहुकाल

बुधवार 21 जनवरी 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 21 जनवरी, 2026 बुधवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृह प्रवेश, गृह निर्माण, कलात्मक कार्यों के लिए शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अशुभ है. इस तिथि के दिन झगड़े और मुकदमों से दूर रहना चाहिए. 21 जनवरी का पंचांग