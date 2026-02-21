ETV Bharat / spiritual

21 फरवरी 2026 का पंचांग: शनिवार की तिथि रणनीति और योजना बनाने के लिए बेहद शुभ

हैदराबाद: आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार, के दिन फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है. ये तिथि भगवान गणेश देवता द्वारा नियंत्रित होती है. विरोधियों के खिलाफ रणनीतिक योजना बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन रिक्ता तिथि होने के कारण किसी भी तरह का शुभ काम नहीं करने चाहिए.

विक्रम संवत : 2082 मास : फाल्गुन पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्थी दिन : शनिवार तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्थी योग : शुभ नक्षत्र : रेवती करण : विष्टि चंद्र राशि : मीन सूर्य राशि : कुंभ सूर्योदय : सुबह 06:55 बजे सूर्यास्त : शाम 06:15 बजे चंद्रोदय : सुबह 08.56 बजे चंद्रास्त : रात 10.16 बजे राहुकाल : 09:45 से 11:10 यमगंड : 14:00 से 15:25

व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध और देवता पूषा हैं. यह कोमल और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. इस नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के काम के साथ व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:45 से 11:10 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.