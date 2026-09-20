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20 सितंबर 2026 का पंचांग: रविवार को सूर्यदेव को चढ़ाएं जल, मिलेगा आशीर्वाद

आज भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक है.

SUNDAY 20TH SEPTEMBER 2026 KA PANCHANG
रविवार 20 सितंबर 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 20 सितंबर, 2026 रविवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है. माता सरस्वती इस तिथि की शासक है. दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है, लेकिन किसी भी शुभ समारोह और यात्राओं के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है.

20 सितंबर का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2083
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष नवमी
  4. दिन : रविवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष नवमी
  6. योग : सौभाग्य
  7. नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा
  8. करण : कौलव
  9. चंद्र राशि : धनु
  10. सूर्य राशि : कन्या
  11. सूर्योदय : 06:08:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:21:00 PM
  13. चंद्रोदय : 02:34 PM
  14. चंद्रास्त : 12:42 AM, सितम्बर 21
  15. राहुकाल : 16:49 से 18:21
  16. यमगंड : 12:14 से 13:46

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र है और देवता वरुण है. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व. इस नक्षत्र में किसी भी बड़े काम की तैयारी करना अच्छा रहता है. इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ रहता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 16:49 से 18:21 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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