20 अक्टूबर 2025 का पंचांग: दीपावली पर इस समय करें लक्ष्मी-गणेश पूजा, मिलेगा फल
कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर विवाह और शुभ समारोह से परहेज करना चाहिए. जानें राहुकाल.
Published : October 20, 2025 at 12:06 AM IST
हैदराबाद: आज 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार, के दिन कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं. साधना करने, शिव पूजा और समस्याओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. लेकिन, विवाह या शुभ समारोह इस दिन नहीं करना चाहिए. आज लक्ष्मी पूजा, काली पूजा और नरक चतुर्दशी है. आज दिवाली है.
20 अक्टूबर का पंचांग
- विक्रम संवत : 2081
- मास : कार्तिक
- पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
- दिन : सोमवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
- योग : वैधृति
- नक्षत्र : हस्त
- करण : शकुनी
- चंद्र राशि : कन्या
- सूर्य राशि : तुला
- सूर्योदय : सुबह 06:38 बजे
- सूर्यास्त : शाम 06:10 बजे
- चंद्रोदय : सुबह 06.06 बजे (21 अक्टूबर)
- चंद्रास्त : शाम 05.01 बजे
- राहुकाल : 08:04 से 09:31
- यमगंड : 10:57 से 12:24
यात्रा के लिए उपयुक्त है नक्षत्र नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कन्या राशि में 10:00 से लेकर 23:20 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके देवता सूर्य और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हैं. खेल संबंधी काम के लिए, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करने, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करना, यात्रा शुरू करना, दोस्तों से मिलने आदि काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:04 से 09:31 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.