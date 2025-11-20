ETV Bharat / spiritual

गुरुवार 20 नवंबर 2025 का पंचांग: मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या आज, शुभ कार्यों से करें परहेज

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर कोई नया काम करना चाहते हैं को चंद्रोदय तक का इंतजार करें.

THURSDAY 20TH NOV 2025 KA PANCHANG
गुरुवार 20 नवंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 12:02 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: आज 20 नवंबर, 2025 गुरुवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें.

20 नवंबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : मार्गशीर्ष
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष अमावस्या
  • दिन : गुरुवार
  • तिथि : अमावस्या
  • योग : शोभन
  • नक्षत्र : विशाखा
  • करण : नाग
  • चंद्र राशि : वृश्चिक
  • सूर्य राशि : वृश्चिक
  • सूर्योदय : सुबह 06:55 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 05:54 बजे
  • चंद्रोदय : चंद्रोदय नहीं
  • चंद्रास्त : शाम 05.13 बजे
  • राहुकाल : 13:47 से 15:09
  • यमगंड : 06:55 से 08:18

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3:20 डिग्री वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बृहस्पति और देवता सतराग्नि हैं,जिसे इन्द्राग्नि भी कहा जाता है. यह मिश्रित प्रकृति का नक्षत्र है. नियमित कर्तव्यों के पालन के लिए, किसी की पेशेवर जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए, घरेलू काम और दिन-प्रतिदिन के महत्व की किसी भी गतिविधि के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:47 से 15:09 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

