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20 मई 2026 का पंचांग: बुधवार की तिथि पर भगवान गणेश का नियंत्रण, शुभ पहर में करें पूजा

ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रिक्ता होती है. इस वजह से कोई भी शुभ कार्य ना करें.

WEDNESDAY 20TH MAY 2026 KA PANCHANG
बुधवार 20 मई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 20 मई, 2026 बुधवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है. ये तिथि भगवान गणेश देवता द्वारा नियंत्रित होती है. विरोधियों के खिलाफ रणनीतिक योजना बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन रिक्ता तिथि होने के कारण किसी भी तरह का शुभ काम करना नहीं चाहिए.

20 मई का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : ज्येष्ठ
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्थी
  4. दिन : बुधवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्थी
  6. योग : शूल
  7. नक्षत्र : आर्द्रा
  8. करण : विष्टि
  9. चंद्र राशि : मिथुन
  10. सूर्य राशि : वृषभ
  11. सूर्योदय : 05:27:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:08:00 PM
  13. चंद्रोदय : 8:43
  14. चंद्रास्त : 23:08
  15. राहुकाल : 12:17 से 14:00
  16. यमगंड : 07:09 से 08:52

आज का नक्षत्र
आज चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है. आज बदलाव, भावनात्मक तीव्रता और गहराई का संकेत दे रहा है. राहु के प्रभाव से मन में अस्थिरता और भ्रम की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी रहेगा. रुद्र के प्रभाव से ऊर्जा प्रबल रहेगी, लेकिन क्रोध और आवेग पर नियंत्रण रखना ही बेहतर होगा.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:17 से 14:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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