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20 मार्च 2026 का पंचांग: शुक्रवार को देवताओं की स्थापना के लिए शुभ है दिन

शुक्रवार 20 मार्च 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 20 मार्च, 2026 शुक्रवार, के दिन चैत्र महीने की शुक्ल द्वितीया तिथि है. इसके देवता विवादेव हैं. इस दिन चंद्रमा का दर्शन शुभ माना जाता है. शादी, वेडिंग रिंग की खरीदी और देवताओं की स्थापना के लिए यह तिथि शुभ होती है. किसी भी तरह के तकरार या विवाद के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है. 20 मार्च का पंचांग