ETV Bharat / spiritual

20 जून 2026 का पंचांग: शनिवार को जमीन-जायदाद से संबंधित कार्य करें, होंगे सफल

आज ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक है.

SATURDAY 20TH JUNE 2026 KA PANCHANG
शनिवार 20 जून 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 20 जून, 2026 शनिवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक है. जमीन-जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है.

20 जून का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : ज्येष्ठ
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष षष्ठी
  4. दिन : शनिवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष षष्ठी
  6. योग : वज्र
  7. नक्षत्र : मघा
  8. करण : तैतिल
  9. चंद्र राशि : सिंह
  10. सूर्य राशि : मिथुन
  11. सूर्योदय : 05:22:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:23:00 PM
  13. चंद्रोदय : 10:52
  14. चंद्रास्त : 23:35
  15. राहुकाल : 08:52 से 10:37
  16. यमगंड : 14:07 से 15:52

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार 0 से 13:20 डिग्री तक सिंह राशि में फैला है. इसके देवता पितृगण है और नक्षत्र स्वामी केतु है. यह उग्र और क्रूर प्रकृति का नक्षत्र है. इसकी ऊर्जा आत्मविश्वास, अधिकार और प्रतिष्ठा प्रदान करती है, लेकिन साथ ही अहंकार या जल्दबाज़ी से बचने की भी सलाह देती है. आज का दिन जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने, वरिष्ठों का सम्मान करने और अपने कार्यों में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए अनुकूल रहेगा. पितरों का स्मरण और उनका आशीर्वाद लेना विशेष रूप से शुभ माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:52 से 10:37 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 20 जून 2026 का पंचांग
शनिवार 20 जून 2026 का पंचांग
TODAY 20TH JUNE 2026 KA PANCHANG
SATURDAY 20TH JUNE 2026 KA PANCHANG
AAJ 20TH JUNE 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.