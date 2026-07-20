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20 जुलाई 2026 का पंचांग: सोमवार को राहुकाल से बचकर रहें, शुभ पहर में करें भोलेनाथ की पूजा

हैदराबाद: आज 20 जुलाई, 2026 सोमवार, के दिन आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082

मास : आषाढ़

पक्ष : शुक्ल पक्ष सप्तमी

दिन : सोमवार

तिथि : शुक्ल पक्ष सप्तमी

योग : शिव

नक्षत्र : हस्त

करण : गर

चंद्र राशि : कन्या

सूर्य राशि : कर्क

सूर्योदय : 05:34:00 AM

सूर्यास्त : 07:20:00 PM

चंद्रोदय : 11:51 ए एम

चंद्रास्त : 11:29 पी एम

राहुकाल : 07:17 से 09:00

यमगंड : 10:44 से 12:27

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 10:00 से लेकर 23:20 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके देवता सूर्य और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है. खेल संबंधी काम के लिए, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेना, उद्योग शुरू करना, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करना, यात्रा शुरू करना, दोस्तों से मिलना आदि काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:17 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.