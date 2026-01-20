ETV Bharat / spiritual

20 जनवरी 2026 का पंचांग: द्वि पुष्कर योग पर करें देवताओं की स्थापना, बेहद शुभ दिन

माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर आज किसी तरह के तकरार या विवाद से बचें. शांत रहें

TUESDAY 20TH JAN 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 20 जनवरी 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
हैदराबाद: आज 20 जनवरी, 2026 मंगलवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है. इसके देवता विवादेव होते हैं। इस दिन चंद्रमा का दर्शन शुभ माना जाता है. शादी, वेडिंग रिंग की खरीदी और देवताओं की स्थापना के लिए यह तिथि शुभ होती है. किसी भी तरह के तकरार या विवाद के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है. आज चंद्र दर्शन है. आज द्वि पुष्कर योग भी बन रहा है.

20 जनवरी का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : माघ
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष द्वितीया
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष द्वितीया
  • योग : सिद्धि
  • नक्षत्र : श्रवण
  • करण : बलव
  • चंद्र राशि : मकर
  • सूर्य राशि : मकर
  • सूर्योदय : सुबह 07:15 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 05:49 बजे
  • चंद्रोदय : सुबह 08.17 बजे
  • चंद्रास्त : शाम 07.20 बजे
  • राहुकाल : 15:10 से 16:30
  • यमगंड : 11:13 से 12:32

यात्रा और बागवानी उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि हैं और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. यह गतिशील तारा है, जिसमें यात्रा करने, वाहन चलाने, बागवानी करने, जुलूस में जाने, दोस्तों से मिलने, खरीदारी करने और अस्थायी प्रकृति के किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:10 से 16:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

