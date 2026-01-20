ETV Bharat / spiritual

20 जनवरी 2026 का पंचांग: द्वि पुष्कर योग पर करें देवताओं की स्थापना, बेहद शुभ दिन

मंगलवार 20 जनवरी 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 20 जनवरी, 2026 मंगलवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है. इसके देवता विवादेव होते हैं। इस दिन चंद्रमा का दर्शन शुभ माना जाता है. शादी, वेडिंग रिंग की खरीदी और देवताओं की स्थापना के लिए यह तिथि शुभ होती है. किसी भी तरह के तकरार या विवाद के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है. आज चंद्र दर्शन है. आज द्वि पुष्कर योग भी बन रहा है. 20 जनवरी का पंचांग