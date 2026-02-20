20 फरवरी 2026 का पंचांग: शुक्रवार की तिथि पर भगवान शिव और मां गौरी का नियंत्रण, जानें शुभपहर
फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि गृह निर्माण और कलात्मक कार्यों के लिए शुभ है. राहुकाल से बचकर रहें.
Published : February 20, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 20 फरवरी, 2026 शुक्रवार, के दिन फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृहप्रवेश, गृह निर्माण, कलात्मक कार्यों के लिए शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमेबाजी के लिए यह तिथि अशुभ है. इस तिथि के दिन झगड़ों और मुकदमों से दूर रहना चाहिए.
20 फरवरी का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : फाल्गुन
- पक्ष : शुक्ल पक्ष तृतीया
- दिन : शुक्रवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष तृतीया
- योग : साध्य
- नक्षत्र : उत्तराभाद्रपदा
- करण : गर
- चंद्र राशि : मीन
- सूर्य राशि : कुंभ
- सूर्योदय : सुबह 06:56 बजे
- सूर्यास्त : शाम 06:14 बजे
- चंद्रोदय : सुबह 08.24 बजे
- चंद्रास्त : रात 09.12 बजे
- राहुकाल : 11:10 से 12:35
- यमगंड : 15:24 से 16:49
विवाह कार्यों के लिए अनुकूल है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मीन राशि 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके देवता अहिर्बुध्न्य हैं, जो एक नाग देवता है. इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है. कुएं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित अनुष्ठान करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, विवाह, या किसी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 11:10 से 12:35 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.