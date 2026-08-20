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20 अगस्त 2026 का पंचांग: गुरुवार को करें पितृ पूजा, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद

आज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर माता दुर्गा का शासन है.

THURSDAY 20TH AUGUST 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 20 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 20 अगस्त, 2026 गुरुवार, के दिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर माता दुर्गा का शासन है. इस दिन पितृ पूजा की जा सकती है, लेकिन अधिकांश कार्यों के लिए अशुभ तिथि मानी जाती है.

20 अगस्त का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : श्रावण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष अष्टमी
  • दिन : गुरुवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष अष्टमी
  • योग : एन्द्र
  • नक्षत्र : विशाखा
  • करण : विष्टि
  • चंद्र राशि : वृश्चिक
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : 05:52:00 AM
  • सूर्यास्त : 06:56:00 PM
  • चंद्रोदय : 01:16 PM
  • चंद्रास्त : 11:24 PM
  • राहुकाल : 14:02 से 15:40
  • यमगंड : 05:52 से 07:30

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3:20 डिग्री वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बृहस्पति है, देवता सतराग्नि हैं - जिसे इन्द्राग्नि भी कहा जाता है. यह मिश्रित प्रकृति का नक्षत्र है. नियमित कर्तव्यों के पालन के लिए, किसी की पेशेवर जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए, घरेलू काम और दिन-प्रतिदिन के महत्व की किसी भी गतिविधि के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 14:02 से 15:40 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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